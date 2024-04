Vojvoda analisa atuação do Fortaleza como "correta" e elogia qualidade dos jogadores adversários

O comandante tricolor ainda falou sobre a fase ofensiva da equipe e comentou as críticas quanto aos resultados do time

O Fortaleza alcançou a classificação na Copa do Brasil, após cobranças de pênaltis contra o Retrô-PE, na noite desta quinta-feira, 14. Com o jogo tendo ficado com o placar zerado no tempo regulamentar, Vojvoda aproveitou a coletiva de imprensa concedida para comentar as críticas sobre resultados, avaliar a atuação do time – principalmente no setor ofensivo – e elogiar o adversário.

“O time constrói bem? constrói. O time progride bem no campo? Progride. Se analisar os últimos 45 minutos de hoje, eu observava Brítez, Cardona e Zé Welison da metade do campo para frente. Não sofremos transições muito perigosas, o que é difícil. Acho que o time fez uma partida correta. Aceito as críticas de ‘O time não ganha’. Vou cuidar para que o time ganhe”, comentou o treinador

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Vojvoda ressaltou que a equipe treinou pênaltis, assistiu vídeos, fez análises e tudo que poderia ser feito para realizar a preparação para o jogo, mas também falou que “não pode esquecer que isso é um jogo”.