Vojvoda reforça confiança em Lucero e promete recuperar "capacidade goleadora" do atacante

Após vencer a partida contra o Retrô na decisão de pênaltis na noite dessa quinta-feira, 14, o Fortaleza garantiu a classificação para a terceira fase da Copa do Brasil. Apesar do avanço na competição, o duelo ficou marcado pelas chances desperdiçadas pelo Tricolor do Pici. Ao todo, o Leão fez 25 finalizações, das quais somente cinco foram em direção ao gol.

Lucero foi um dos destaques dos lances ofensivos do Fortaleza. Sem efetividade nas finalizações, o atacante falhou em todas as seis tentativas de gol. Durante o fim da segunda etapa, o camisa 9 teve as chances mais claras da partida, porém parou na defesa adversária.

Além das tentativas falhas de gol, o atacante argentino perdeu a segunda cobrança do Fortaleza na disputa de pênaltis. Sobre a performance do argentino, o técnico Vojvoda afirmou que irá recuperar a precisão do atleta.