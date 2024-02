Fortaleza Futsal estreia com goleada de 4 a 0 na Copa Estado

Com a vitória sobre o atual campeão cearense, o Fortaleza garante a liderança do grupo A da competição

Após vencer a Copa Betinho Studart durante a pré-temporada, o Fortaleza marcou um excelente início de campanha na estreia da Copa Estado do Ceará de Futsal. Diante de mais de quatro mil torcedores no Centro de Formação Olímpica, nesse domingo, o Tricolor venceu o São João do Jaguaribe, atual campeão cearense de futsal, por 4 a 0.

Os gols da partida foram anotados por Valdin, Two e um gol contra de Lambão, goleiro do São João do Jaguaribe. Com o resultado, o Fortaleza garantiu a liderança do grupo A da competição, uma vez que o confronto entre Russas e Redenção, também integrantes do grupo A, terminou com um empate de 2 a 2 no placar.