"Belíssimo gesto", diz Paz após Sport entrar em campo com uniforme do Fortaleza

O time pernambucano permaneceu com a camisa do Fortaleza até minutos antes ao início da partida contra o Náutico. A ação foi uma homenagem ao Tricolor após o atentado sofrido em Pernambuco

No último sábado, antes do início do clássico contra o Náutico, o Sport entrou em campo vestido com o uniforme do Fortaleza como forma de homenagear o clube cearense após o atentado sofrido pela delegação tricolor em Pernambuco. Para Marcelo Paz, CEO da SAF do Leão do Pici, a atitude do Rubro-Negro foi um “belíssimo gesto”.

Em entrevista coletiva após o treino aberto que aconteceu no Centro de Excelência no último sábado, o dirigente explicou que recebeu uma ligação de Yuri Romão, presidente do Sport, perguntando se ele validava a ação. Paz achou a ideia interessante, nobre e incomum, e não se colocou contra.