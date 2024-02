Fortaleza já sofreu quatro gols de pênalti em 2024

No empate em 1 a 1 diante do Sport nesta quarta-feira, 21, o Fortaleza voltou a tomar um gol de pênalti. Na atual temporada, em nove jogos disputados entre Campeonato Cearense e Copa do Nordeste, o Tricolor do Pici foi vazado por penalidade máxima quatro vezes.

O primeiro pênalti ocorreu no terceiro jogo da temporada. Diante do Iguatu, aos 42 minutos do segundo tempo, Diego Viana balançou as redes para o Azulão a partir da marca do cal. O fato se repetiu na partida seguinte, pelo certame regional, quando o Tricolor do Pici bateu o América-RN. Aos 19 minutos da segunda etapa, Elierce marcou após apito do juiz e o tento não foi anulado, ainda que a CBF tenha admitido erro na marcação.

O problema defensivo voltou a se repetir nos dois últimos jogos. Pelo Cearense, no Clássico-Rei, Saulo Mineiro arrancou o empate ao Leão aos 96 minutos, fato que se repetiu nesta quarta, 21, diante do Leão da Ilha. Aos 87 minutos, Gustavo Coutinho, ex-Fortaleza, balançou as redes de pênalti, deixando tudo igual no marcador.