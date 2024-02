Defesa do Fortaleza é vazada pelo sétimo jogo consecutivo na temporada

Em 2024, o Tricolor do Pici só não sofreu gols nos dois primeiros jogos, contra o Horizonte e Barbalha, pelo Cearense. Em compensação, o sistema ofensivo tem correspondido com bons números

Com o empate em 1 a 1 com o Sport na noite desta quarta-feira, 21, o sistema defensivo do Fortaleza foi vazado pelo sétimo jogo consecutivo na temporada. O Tricolor do Pici não sofreu gols apenas nos dois primeiros jogos deste ano, contra o Horizonte e Barbalha, pela primeira e segunda rodada do Campeonato Cearense, respectivamente.



Desde então, a defesa do Leão sofreu pelo menos um gol. Ao todo, considerando o recorte das últimas sete partidas, foram nove tentos tomados. Em compensação, o sistema ofensivo da equipe comandada por Vojvoda tem correspondido: anotou 13 gols neste mesmo período de sete jogos.