Moisés sai do banco contra o Sport e marca segundo gol pelo Fortaleza em 2024

Um dos principais nomes do setor ofensivo do Fortaleza, o atacante Moisés saiu do banco de reservas, ainda na primeira etapa, e marcou o único gol do Leão do Pici no empate em 1 a 1 com o Sport, nesta quarta-feira, 21. Os times se enfrentaram pela quarta rodada da Copa do Nordeste.

No duelo, o camisa 21 entrou no lugar de Luquinhas, substituído aos 35 minutos do primeiro tempo, e balançou as redes aos 45. Esse foi o segundo gol de Moisés pelo Tricolor de Aço na temporada. Ao todo, ele acumula oito partidas, dois tentos e duas assistências.