Governador e autoridades repudiam atentado ao ônibus do Fortaleza: "Triste e lamentável"

Nas redes sociais, o governador declarou solidariedade a toda a delegação do clube e chamou o ataque de “triste e lamentável”. “Futebol não combina com episódios de violência como este”, finalizou.

O governador do Estado, Elmano de Freitas, e outras autoridades cearenses, entre elas, a vice-governador Jade Romero e o deputado estadual Evandro Leitão, repudiaram o atentado.

Políticos cearenses e pernambucanos se manifestaram sobre o ataque ao ônibus que levava a delegação do Fortaleza na saída da Arena Pernambuco após o empate por 1 a 1 contra o Sport, em partida válida pela Copa do Nordeste.

Jade Romero, vice-governadora do Estado, também se pronunciou sobre o atentado. “Absurdo o ocorrido nesta madrugada em Recife-PE com a delegação do Fortaleza EC”, escreveu.

Outro político cearense que se pronunciou foi o deputado estadual Evandro Leitão, chamando o ataque de “inaceitável” e “violento”. “Que os responsáveis sejam identificados e punidos o mais rápido possível”, completou.

Repercussão em Pernambuco

A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, classificou o episódio ocorrido com a delegação do Fortaleza como “lamentável” e garantiu que o caso será apurado “com todo vigor”. “Como torcedora e pernambucana, fico triste e envergonhada”, escreveu Raquel.

“Como governadora, garanto que trabalharemos para buscar e punir os culpados. As pessoas responsáveis por esse ato não são torcedores, são criminosos. Futebol e violência não devem se misturar jamais”, complementou.