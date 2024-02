Paz detona "mercado prostituído" após negociações frustradas: "Palavra não vale mais"

CEO da SAF do Leão concedeu entrevista coletiva na tarde desta segunda-feira, 19, no Pici

CEO da SAF do Fortaleza, Marcelo Paz concedeu coletiva no Pici na tarde desta segunda-feira, 19, com o intuito de fazer um balanço do início da temporada do Leão. O principal assunto do gestor ao início da conversa foi as negociações frustradas vividas pelo clube com Felipinho e Bruno Gomes.

Em um tom de máxima sinceridade, Paz culpou o "mercado prostituído" do futebol brasileiro, frisando que os atletas citados se apalavraram, mas depois voltaram atrás com o que foi dito, fechando com outros times.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Estamos vivendo no mercado do futebol brasileiro, me desculpe o termo, mas é um mercado prostituído. A palavra não vale mais para algumas pessoas. Temos visto isso em algumas das operações que a gente tentou no Fortaleza", enfatizou o gestor.