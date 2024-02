Soso elogia Fortaleza, lembra apoio de Vojvoda se diz ansioso por confronto

Sport e Fortaleza se enfrentam nesta quarta-feira, 21, pela Copa do Nordeste Crédito: Sport/Divulgação; Mateus Lotif/Fortaleza EC

Após a vitória de 1 a 0 sobre o Porto-PE, o técnico do Sport, Mariano Soso, falou sobre as expectativas para o jogo diante do Fortaleza e teceu elogios ao elenco comandado pelo conterrâneo Juan Pablo Vojvoda. O técnico argentino do clube pernambucano comentou ainda sobre o apoio que recebeu de Vojvoda ao chegar ao Brasil. "É um jogo que eu estou esperando. O jogo é dos jogadores, mas nós temos a tarefa muito importante de desenhar um plano de jogo que neutralize e que possa agredir o Fortaleza. Mas eu falo que Juan Pablo tem tido atitudes muito solidárias e generosas comigo desde que cheguei ao Brasil. Desde que fiquei aqui em Recife, Juan Pablo tem sido muito generoso. Eu não acho que será generoso no jogo", revelou o técnico.