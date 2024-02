Vojvoda ressalta confiança em Moisés e promete ajudá-lo a retomar o bom nível

Atacante Moisés no jogo Fortaleza x Horizonte, no Castelão, pelo Campeonato Cearense 2024 Crédito: Leonardo Moreira/Fortaleza EC

Recontratado pelo Fortaleza para elevar o setor ofensivo do clube para 2024, o ponta-esquerda Moisés está em baixa e virou alvo de torcedores pela performance neste início de temporada. Titular da posição, o atacante disputou sete partidas, registrando um gol e duas assistências e, contra o Ceará, pelo Campeonato Cearense, viu o concorrente Imanol Machuca mudar o rumo do confronto e ser decisivo na Arena Castelão. Questionado sobre o desempenho de Moisés na temporada, Vojvoda reforçou a confiança no atleta e a intenção de contribuir para que o camisa 21 volte a ser protagonista no Fortaleza. O treinador ainda comentou que o ponta-esquerda sabe que o desempenho está abaixo do apresentado entre 2022 e 2023, antes de ser negociado com o Cruz Azul, do México. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine “Confiamos nele. Ele necessita do nosso apoio, do apoio do torcedor e da exigência de saber quando não joga bem. Ele sabe que não está no seu nível e que tem de subir o nível. Sabe disso, é a realidade. E vou ajudá-lo para que ele volte para esse nível que todos queremos que volte para Moisés”, disse Juan Pablo Vojvoda, em entrevista coletiva pós-jogo.