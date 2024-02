Fortaleza defende invencibilidade de quatro partidas contra Sport; veja retrospecto

O Leão do Pici não é derrotado pelo time pernambucano desde 2020. À época, treinado por Marcelo Chamusca, o Tricolor de Aço perdeu por 1 a 0 pela Série A do Campeonato Brasileiro

A sequência invicta iniciou e no Brasileirão 2021. O Leão venceu em casa e fora por 1 a 0 na competição nacional. No ano seguinte, empatou por 1 a 1 em Recife e venceu por 1 a 0 no Castelão, conquistando o título da Copa do Nordeste.

O Fortaleza entra em campo nesta quarta-feira, 21, às 21h30min (de Brasília), na Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata–PE, contra o Sport, pela 4ª rodada da Copa do Nordeste, defendendo invencibilidade de quatro partidas. O Leão do Pici não é derrotado pelo time pernambucano desde 2020.

Pela competição regional, inclusive, o clube cearense tem retrospecto positivo contra os pernambucanos. Foram 14 partidas disputadas pelo Nordestão, com cinco vitórias do Fortaleza, cinco empates e quatro triunfos do Sport.

Na história do duelo, foram 32 partidas, com 13 vitórias do Leão da Ilha, 10 empates e nove triunfos do Tricolor do Pici.

Veja sequência invicta do Fortaleza contra Sport