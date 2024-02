Vojvoda elogia Pedro Augusto e pede paciência à torcida: "Fortaleza é uma família"

"Somos todos um. Nesse clube sempre foi assim, e vai continuar sendo assim", pontuou Vojvoda sobre a união no Fortaleza

O técnico Juan Pablo Vojvoda comentou sobre a atuação do volante Pedro Augusto na vitória por 3 a 1 do Fortaleza sobre o River-PI, na última quarta-feira, 14, na Arena Castelão, válida pela 3ª rodada da Copa do Nordeste.

Em sua primeira partida em 2024, o volante teve sua atuação aprovada pelo treinador argentino durante a coletiva pós-jogo. “Fez uma boa partida, uma partida correta. Em determinado momento, o torcedor se sentiu correspondido com sua atuação”, destacou Vojvoda.

Ainda falando sobre o jogador, o comandante tricolor se prolongou e aproveitou para pedir paciência por parte da torcida com os jogadores.