Fortaleza chega a sete jogos invicto como mandante após bater o River-PI

Última derrota do Tricolor atuando nos seus domínios ocorreu no dia 18 de novembro de 2023, quando foi superado pelo Cruzeiro por 1 a 0 em jogo da Série A

Isso porque o time tricolor chegou aos sete jogos de invencibilidade atuando nos seus domínios. A marca se arrasta desde 2023, quando a equipe finalizou a temporada com três duelos sem perder em casa. Em 2024, já são quatro partidas invicto.

O Fortaleza retomou o caminho das vitórias na noite desta quinta-feira, 14, após superar o River-PI por 3 a 0, em jogo da terceira rodada da Copa do Nordeste 2024 . Com o resultado construído diante dos piauienses, o Leão do Pici ainda aumentou sua marca positiva atuando como mandante.

A última derrota do Fortaleza atuando como mandante ocorreu no dia 18 de novembro de 2023, quando foi superado pelo Cruzeiro por 1 a 0 em embate da 30ª rodada da Série A. Desde então, o Tricolor bateu Goiás, Horizonte, Iguatu, América-RN e River-PI e empatou com Botafogo e Palmeiras.

Agora, o Leão do Pici iniciará sua preparação para o próximo compromisso, marcado para sábado, 17. No Castelão, o time enfrentará o arquirrival Ceará, às 16h40min (de Brasília). O Clássico-Rei em questão será válido pela quinta rodada do Campeonato Cearense.