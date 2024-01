Presidente do Fortaleza explica decisão de manter Pedro Augusto no elenco para 2024

O presidente do Fortaleza, Alex Santiago, em entrevista ao quadro “Cadeira Elétrica”, do Trem Bala, no YouTube do O POVO Online, revelou que a decisão de manter Pedro Augusto no elenco passou, também, pela comissão técnica de Juan Pablo Vojvoda, citando que o volante está nos planos do clube para 2024. O meio-campista de 26 anos sofre com críticas dos torcedores tricolores após perder um dos pênaltis contra a LDU, na final da Copa Sul-Americana.

“Dentro do Fortaleza, temos que tratar as coisas com profissionalismo. O atleta tem contrato com o clube, vinha sendo utilizado pelo Vojvoda anteriormente. E, obviamente, tomamos sempre as decisões em comum acordo com a comissão técnica, que enxerga que o atleta pode ser útil, que ao longo do Campeonato Brasileiro, mesmo depois (da perda do pênalti), continuou entrando em campo. Faz parte dos planos. Estamos no dia a dia com ele, é uma pessoa que tem uma capacidade de resiliência muito grande. Tem sido um período complicado, esse pós-Sul-Americana, mas o clube está do lado de um ativo seu”, explicou.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Pedro Augusto tem contrato com o Fortaleza até o final de 2024, com possibilidade de renovação automática por mais um ano. Em 2023, o volante disputou 21 partidas pelo Tricolor do Pici, sem registrar gols ou assistências no período. Na próxima temporada, o meio-campista terá cinco competições a disputar pelo Leão, sendo: Campeonato Cearense, Copa do Nordeste, Copa do Brasil, Série A e Copa Sul-Americana.