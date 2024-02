Vojvoda comenta lesão de Calebe e avalia presença no Clássico: "Vamos decidir no último momento"

Com um time alternativo, o Fortaleza voltou a vencer após dois jogos. Na ocasião, o Tricolor bateu o River-PI, por 3 a1, na noite desta quarta-feira, 14, pela Copa do Nordeste. Após o duelo, Vojvoda concedeu entrevista coletiva, na qual comentou as situações de Calebe e Pacheco para o Clássico-Rei deste sábado, 17, e falou dos pênaltis desperdiçados pela equipe.

Bruno Pacheco esteve fora do último jogo por ter sofrido um trauma na mão, já o meia Calebe trata de um estiramento muscular sofrido na coxa esquerda.

“Quanto ao Pacheco, ele teve um trauma na mão. Tivemos que poupar ele por essa situação. Quanto ao Calebe, ele já está fazendo o trabalho de campo e vamos aguardar ele para decidir no último momento”, detalhou Vojvoda, que disse ter começado a pensar no Clássico do Estadual apenas ao término da partida pela Copa do Nordeste.