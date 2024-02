Vojvoda lamenta derrota para o CRB, questiona pênalti em Lucero e projeta duelo contra o River

O treinador argentino lamentou um "erro coletivo" no gol marcado por Anselmo Ramon, que definiu o jogo, questionou penalidade em lance envolvendo Lucero e projeto o próximo confronto pela Copa do Nordeste contra o River-PI

"Não tivemos finalizações, faltou aproveitar melhor os espaços no primeiro tempo. O erro foi faltando muito pouco para acabar o primeiro tempo. Foi um erro coletivo, transição muito rápida do adversário que condiciou a partida", comentou Vojvoda.

"No segundo tempo, fizemos um esforço grande, tivemos algumas finalizações mais. A entrada do Kervin nos deu esse chute na trave nos primeiros minutos. Mas não conseguimos finalizar mais vezes contra adversário que fechou bem suas linhas. Das opções que tivemos no primeiro tempo, uma jogada do Lucero também, que acho que foi perto de pênalti isso. São coisas que acontecem, temos que olhar para frente e continuar trabalhando", completou o treinador.

Após o revés em Maceió, o elenco tricolor se reapresenta na tarde desta segunda-feira, 12, para iniciar a preparação para encarar o River-PI, em jogo marcado da terceira rodada do Nordeste para esta quarta, no Castelão.

O clube piauiense chega embalado após vencer o Bahia por 1 a 0 em Teresina.

"É um time que ganhou uma partida importante, ganhou em sua casa. Viemos de uma derrota. Cada ponto vai ser importante, é uma competição igualada por condições de fora ou dentro de casa. Vamos ter que recuperar bem, trabalhar para a partida de quarta-feira", comentou Vojvoda sobre o confronto.