Diante do CRB, Fortaleza perde invencibilidade na temporada 2024

A derrota por 1 a 0 para o CRB, neste domingo, 11, no Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL), pela segunda rodada da Copa do Nordeste, representou a primeira derrota do Fortaleza na temporada 2024.

Em seis jogos (quatro pelo Campeonato Cearense e dois pelo Nordestão), o Tricolor obteve quatro vitórias, um empate e um revés. Os triunfos foram sobre Horizonte, Barbalha, Iguatu e América-RN, enquanto a igualdade foi diante do Ferroviário, além do revés para o Galo da Pajuçara.

No embate em terras alagoanas, o Leão viu Anselmo Ramon anotar o único gol do duelo, no final do primeiro tempo, e decretar o resultado, que deixa a equipe na segunda posição do Grupo A do torneio regional, com três pontos.