Fortaleza acerta venda de Matheus Jussa ao futebol chinês e recebe R$ 1,48 milhão

O Fortaleza acertou a venda do volante Matheus Jussa ao Shanghai Port F.C, da China, por US$ 400 mil, o que representa R$ 1,98 milhão na cotação desta segunda-feira, 12. Deste valor, o Leão receberá US$ 300 mil (R$ 1,48 milhão), enquanto os US$ 100 mil (R$ 495 mil) restantes serão repassados ao Oeste-SP, clube que detinha 25% dos direitos econômicos do jogador.



Matheus Jussa tinha contrato com o Fortaleza até o final desta temporada. Na negociação, o Leão do Pici não ficou com nenhum percentual dos direitos econômicos do volante — ou seja, vendeu os 75% que tinha em sua posse.