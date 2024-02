Fortaleza abre check-in e inicia a venda de ingressos para jogo contra o River-PI

O Fortaleza abriu o check-in nesta segunda-feira, 12, para a partida contra o River-PI pela Copa do Nordeste, no Castelão. Os ingressos para o confronto, marcado para esta quarta-feira, estão disponíveis também a partir de R$ 20.

Para quem é sócio-torcedor, basta acessar o sociofortaleza.com.br e reservar o seu lugar para a partida contra o rival piauiense. Os ingressos estão à venda online através do Leão Tickets e nas lojas físicas do clube do Pici.

Conforme o Fortaleza, no dia do jogo, os ingressos serão vendidos de forma online, nas lojas físicas e nas bilheterias da Arena Castelão.