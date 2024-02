Empresário abre o jogo sobre saída de Caio Alexandre do Fortaleza para o Bahia

Caio Alexandre soma quatro jogos e uma assistência pelo Bahia em 2024 Crédito: Tiago Caldas/EC Bahia/Divulgação

Intermediador na venda de Caio Alexandre do Fortaleza para o Bahia, o agente Amaury Nunes deu detalhes sobre os bastidores da longa negociação envolvendo o volante de 24 anos. O empresário fez revelações sobre o assunto em entrevista no Canal do Nicola, do jornalista Jorge Nicola, no Youtube, na terça-feira, 5. Amaury revelou que o Fortaleza não conseguiu chegar a um acordo sobre salários para que Caio permanecesse no clube em 2024. Ele contou que o valor do jogador triplicou após o desempenho na temporada de 2023. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Com a cláusula de obrigação de compra ativada junto ao Whitecaps Vancouver, o Fortaleza já havia pago ao clube canadense duas parcelas do acordo, mas não tinha mais a segurança de contar com o jogador em 2024 devido à falta de acerto salarial.

"O Caio tremeu, ele queria ir para o Corinthians naquele momento”, revelou. Grupo City resolveu situação e venceu disputa para contratar Caio Alexandre Tudo mudou nos bastidores quando o Grupo City, responsável pela SAF do Bahia, entrou nas negociações. "O Grupo City chegou com a solução de se acertar com o Fortaleza, com o Vancouver e com o Caio. Foi uma negociação demorada, mas o grupo City organizou tudo. Então o Caio não pensou duas vezes, quis abraçar esse projeto indo pro Bahia", afirmou.