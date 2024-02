Fortaleza é o único time da Série A com 100% de aproveitamento em 2024

Comandado por Juan Pablo Vojvoda, o Fortaleza iniciou a temporada de 2024 de forma positiva. Até o momento, a equipe tricolor venceu todos os quatro jogos que disputou neste início de ano. A marca, inclusive, classifica o Leão do Pici como o único time da Série A com 100% de aproveitamento na temporada.

Até aqui, o time do Pici bateu Horizonte, Barbalha e Iguatu pelo Campeonato Cearense, sendo líder do Grupo A do torneio. Já na Copa do Nordeste, a equipe leonina estreou vencendo o América-RN por 2 a 1, no último sábado, 3.