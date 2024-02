Fortaleza se posiciona após prisão de ex-conselheiro e presta apoio à vítima

Ex-membro do Conselho Fiscal do clube foi autuado em flagrante por importunação sexual após beijar mulher sem consentimento

O episódio envolvendo o ex-conselheiro ocorreu no último sábado, 3 , durante a partida entre Fortaleza e América-RN no Castelão, onde o suspeito teria beijado uma mulher sem o consentimento dela. O homem de 44 anos foi preso em flagrante, passou por audiência de custódia e liberado em seguida enquanto as investigações continuam.

Após a prisão de um ex-membro do Conselho Fiscal do Fortaleza por importunação sexual, o clube se posicionou sobre o caso nesta terça-feira, 6, ressaltou o combate à violência contra mulheres e prestou apoio à vítima.

Após o episódio ocorrido dentro da Arena Castelão, o homem de 44 anos renunciou à vaga que ocupava como membro do Conselho Fiscal do Fortaleza. A defesa do suspeito alega que houve um mal entendido.

Segundo o advogado Iury Ribeiro, o homem teria confundido a mulher com outra pessoa e a cumprimentado com um beijo no rosto, sem "intenção de satisfação sexual ou algo do tipo".

Confira a nota do Fortaleza na íntegra:

“O Fortaleza Esporte Clube repudia qualquer forma de violência contra as mulheres, tanto nas dependências esportivas quanto fora delas.



O Clube lamenta profundamente os acontecimentos do último sábado (3) e disponibiliza-se a colaborar integralmente com as investigações, bem como a oferecer suporte psicológico e jurídico à vítima.

Em inúmeras ocasiões, o Fortaleza tem promovido e apoiado iniciativas voltadas à prevenção de variadas manifestações de violência, como o combate ao feminicídio, a divulgação do Disque 180, a campanha da câmara do desrespeito e campanha #ElasSãoInsubstituíveis, por exemplo.