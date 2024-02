Fortaleza inicia venda de ingressos para Clássico diante do Ferroviário

Ferroviário fará o primeiro jogo sob o comando do novo treinador Maurício Copertino. Equipes se enfrentam amanhã, 7, às 20h30min, no Estádio Presidente Vargas

A venda de ingressos para a partida já começou e pode ser feita online por meio do site Efolia . No dia do jogo, a venda presencial será feita a partir das 17 horas na bilheteria do estádio Presidente Vargas. Os preços variam de R$ 20 a R$ 100.

No segundo jogo da quarta rodada do Campeonato Cearense, Ferroviário e Fortaleza protagonizarão o primeiro Clássico das Cores da temporada. O confronto acontece nesta quarta-feira, 7, às 20h30min, no Estádio Presidente Vargas.

Para a torcida tricolor visitante, os ingressos para o setor Arquibancada Amarela custam R$ 20 a meia entrada e R$ 40 a inteira. Enquanto a entrada para o setor Arquibancada Amarela Especial custa R$ 40 a meia e R$ 80 a inteira.

Confira Valores

Arquibancada Azul: R$ 20/40



Setor Social: R$ 50/100



Arquibancada Amarela: R$ 20/40



Arquibancada Amarela Especial: R$ 40/80



Ferroviário x Fortaleza

Vindo de duas vitórias seguidas, o Ferroviário terá o desafio de manter a boa sequência diante do Fortaleza, única equipe invicta no Cearense. Fazendo seu primeiro jogo sob o comando do novo técnico Maurício Copertino, o Tubarão da Barra tem expectativas de fazer uma boa estreia diante do visitante e subir na tabela do grupo B.

Já o Leão quer manter o 100% de aproveitamento na temporada. O time do Pici lidera o Grupo A do Cearense com nove pontos somados após três vitórias. O Tubarão é o terceiro colocado da Chave B com seis pontos alcançados com dois triunfos e uma derrota.