Fortaleza defende invencibilidade de seis jogos contra o Ferroviário; veja retrospecto

A última derrota do Leão do Pici no Clássico das Cores ocorreu no dia 4 de março de 2020, quando foi superado por 1 a 0

Após bater o América-RN pela Copa do Nordeste, o Fortaleza agora foca suas atenções no Campeonato Cearense. Na quarta-feira, 7, a equipe tricolor encara o Ferroviário às 20h30min (de Brasília), no Estádio Presidente Vargas, pela quarta rodada do certame.

No duelo, o Leão do Pici poderá se apegar ao retrospecto diante do Tubarão da Barra. Isso porque o Tricolor defende uma invencibilidade de seis jogos contra o time coral, sendo quatro vitórias e dois empates. A última derrota no Clássico das Cores ocorreu no dia 4 de março de 2020, quando foi superado por 1 a 0.