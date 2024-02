"Comemoramos muito", diz João Ricardo, após vitória do Fortaleza na estreia da Copa do Nordeste

A vitória do Fortaleza contra o América-RN de virada por 2 a 1, na Arena Castelão, no sábado, 3, pela 1ª rodada da Copa do Nordeste, foi bastante celebrada pelo elenco leonino. O goleiro João Ricardo comentou sobre a capacidade de resiliência da equipe, mesmo após sair atrás no marcador.

“Comemoramos muito no vestiário essa vitória, ainda mais do jeito que foi. Saímos atrás, mas sabíamos que pouco a pouco a virada iria sair se a gente mantivesse nosso padrão, nosso jogo. Merecemos e foi muito bom começar vencendo na Copa do Nordeste”, disse o arqueiro.

A equipe de Juan Pablo Vojvoda volta a campo nesta quarta-feira, 7, às 20h30min (de Brasília), contra o Ferroviário, pela 4ª rodada do Campeonato Cearense. O duelo marca a continuação da sequência de partidas do clube em fevereiro. Para João Ricardo, o momento é de elevar a atenção para o clube continuar em boa fase.