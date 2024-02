Futsal: Em pré-temporada, Fortaleza vence Russas e conquista Taça Betinho Studart

Ao longo do ano, o Leão terá a Copa do Estado, que está prevista para começar dia 25/02, o Campeonato Cearense e o Campeonato Brasileiro.

Em confronto realizado no Centro de Formação Olímpica (CFO), neste domingo, 4, o Fortaleza Futsal venceu novamente a equipe do Russas e conquistou a Taça Betinho Studart, torneio de pré-temporada. Ian, Juninho, Jé, Valdin e João Filho, mais conhecido como Leão Zoeiro, repórter da TV Leão, foram os responsáveis pela vitória tricolor por 5 a 2.

Após alguns anos paralisado, a modalidade foi reativada no Tricolor, que não poupou esforços para reforçar seu elenco. Ao todo, 17 jogadores foram contratados, com destaque para atletas experientes como Jé, Valdin e Samurai, além do técnico Facó, nome conhecido do futsal cearense.