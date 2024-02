Vojvoda explica ausência de Pedro Augusto nos últimos jogos: "Momento de observar outras opções"

“É um jogador muito profissional, está treinando todos os dias com a gente. A verdade é que estou contente com ele, mas também é verdade que nessas partidas são momentos de observar outras opções”, contou Vojvoda, que também explicou que já sabe como ele rende e exaltou testes que o volante enfrentou, exemplificando com o jogo ante Bragantino pelo Campeonato Brasileiro.

Vojvoda relata que a equipe ainda não chegou ao ápice quanto a parte física e ressaltou a importância de ter cuidado com os dias de descanso.

“O cuidado tem que estar na recuperação e rodar jogadores quando alguns sentem algum cansaço especial. Os dados de GPS e o fisiologista nos põem em alerta”, afirmou.

Quanto a estreia do zagueiro argentino Tomás Cardona, Vojvoda elogiou o fato do defensor ter seguido as instruções passadas pela diretoria, de jogar simples em seu primeiro jogo, e detalhou: “Com a bola, encontrou bons passes, principalmente no segundo tempo, mas esse é só o começo, ele deve seguir trabalhando, concorrendo com os companheiros que tem em sua posição. Vamos precisar de todos”.

O próximo compromisso do Fortaleza é neste sábado, 3, quando enfrentará o América-RN em jogo válido pela primeira rodada da Copa do Nordeste de 2024. A partida ocorre às 16 horas na Arena Castelão.