Com vitória sobre o Iguatu, Fortaleza passa a ser o único 100% no Cearense

O Tricolor do Pici é o líder isolado do Grupo A e tem situação encaminhada para garantir classificação à semifinal do certame estadual

O duelo entre Fortaleza e Iguatu colocou frente a frente as duas equipes que estavam com 100% de aproveitamento no Campeonato Cearense de 2024. Com a vitória do Tricolor do Pici por 3 a 1, a equipe comandada por Vojvoda passa a ser a única que venceu todos os jogos do certame estadual em três rodadas.

Além de dar fim à invencibilidade do Iguatu, o Fortaleza também foi a primeira equipe a conseguir furar a defesa do Azulão. Nos dois jogos anteriores, o time treinador por Washington Luiz venceu os duelos sem sofrer nenhum tento sequer.