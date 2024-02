Calebe se destaca com dois gols e comanda vitória do Fortaleza sobre o Iguatu

Foram os primeiros gols do meio-campista na temporada. Participativo no jogo, Calebe também se destacou com outras estatísticas

Autor de dois dos três gols do Fortaleza na vitória sobre o Iguatu nesta quarta-feira, 31, pela terceira rodada do Cearense, o meio-campista Calebe foi o principal destaque da equipe tricolor.

Participativo e decisivo na partida diante do Azulão, o jogador marcou gols pela primeira vez na temporada. No embate, acertou 15 dos 17 passes que tentou e foi o atleta do Leão que mais arriscou finalização — quatro no total, com duas sendo convertidas em bola na rede.