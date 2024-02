Thiago Galhardo elogia adaptação de novos jogadores do Fortaleza após vitória

Atleta foi autor de um dos gols do Tricolor do Pici na vitória diante do Iguatu na noite desta quarta-feira, 31, pela terceira rodada do Campeonato Cearense

O atacante Thiago Galhardo voltou a marcar gol na noite desta quarta-feira, 31, na vitória do Fortaleza por 3 a 1 diante do Iguatu com passe do venezuelano Kervin Andrade. Após a partida válida pela terceira rodada do Campeonato Cearense, o atleta elogiou a adaptação dos jogadores que chegaram recentemente ao grupo tricolor e como cada um tem somado bem ao time montado por Vojvoda

"Acho que é muito importante três jogos e três vitórias. Acho que todos estão muito bem. Acho que teve uma renovação muito grande no elenco, e o Vojvoda conseguiu rapidamente que eles entendessem a família Fortaleza. Quem começa de fora entra, consegue fazer gol. Para mostrar a força do nosso grupo, independente de quem joga", ressaltou o camisa 91.

Em relação ao tento marcado, Thiago Galhardo comemorou por ter balançado as redes na estreia em 2024 na Arena Castelão e revelou o desejo por criar números ainda melhores com o Tricolor.