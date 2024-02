Calebe brilha, Fortaleza vence o Iguatu por 3 a 1 e segue 100% no Cearense

O meio-campista marcou dois gols no jogo e ditou o ritmo do Leão no triunfo sobre o Iguatu. Thiago Galhardo marcou o terceiro da equipe do Pici, enquanto Diego Viana descontou para o Azulão

Em noite inspirada de Calebe, autor de dois gols, o Fortaleza venceu o Iguatu por 3 a 1 na noite desta quarta-feira, 31, na Arena Castelão, e se tornou o único time com 100% de aproveitamento no Campeonato Cearense de 2024. Com a vitória, o Tricolor do Pici deu fim à invencibilidade do Azulão e isolou-se na liderança do Grupo A com nove pontos.

Com três triunfos em três rodadas do torneio estadual, o Leão tem situação encaminhada para garantir classificação à semifinal e agora volta o foco para a estreia na Copa do Nordeste, que acontece já neste final de semana, no sábado, 3 de fevereiro, contra o América-RN. A bola rola às 16 horas, na Arena Castelão.

Fortaleza 3 x 1 Iguatu: o jogo

Diante de um embalado Iguatu, que ainda não havia sofrido gols na competição e acumulava duas vitórias consecutivas, o Fortaleza, escalado com força máxima por Vojvoda — que aproveitou para promover a estreia do zagueiro argentino Tomás Cardona — não tomou conhecimento dos visitantes no recorte inicial do confronto. Intenso nas movimentações, o Tricolor precisou de apenas dois minutos para abrir o placar.