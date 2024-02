Kervin Andrade soma três participações diretas em gols após três jogos

Antes de fazer a substituição que colocaria Kervin em campo na partida contra o Iguatu, nessa quarta-feira, 31, Vojvoda deixou claro o que esperava do jogador. Em orientação ao meia, o técnico foi objetivo: “Um gol ou uma assistência”. O pedido do professor foi atendido com poucos minutos em ação dentro da cancha.

O meia-atacante venezuelano de apenas 18 anos, Kervin Andrade , tem sido destaque desde que chegou ao Fortaleza . Após brilhar na Copinha com a equipe Sub-20, não demorou para que o jogador se juntasse ao time profissional. Desde que estreou no Campeonato Cearense, diante do Horizonte, Kervin soma participações diretas em gol em todos os jogos.

Ao entrar no jogo aos 35 minutos do segundo tempo para substituir o atacante Moisés, não demorou para que o jogador fizesse sua primeira aparição. Com menos de três minutos, aos 82, Kervin deu um passe vertical do meio de campo, lance que originou o gol de Thiago Galhardo.

Nos outros dois jogos do Estadual, Kervin também mostrou poder de decisão. No duelo de estreia contra o Horizonte, após entrar no lugar de Lucero, o venezuelano marcou o gol que selou a vitória tricolor nos acréscimos.

Na partida contra o Barbalha, o jovem contribuiu com uma assistência para o gol de Yago Pikachu. Em todos os jogos do Estadual, o jogador soma 84 minutos em campo.

Em declaração às redes sociais do Fortaleza após a vitória sobre o Iguatu, o jogador não deixou de expressar sua felicidade com o momento vivido.

“Incrível, entrar faltando alguns minutos, o professor me deu uma oportunidade e pude dar mais uma assistência”, disse Kervin.

O próximo compromisso do Tricolor é neste sábado, 3, pela Copa do Nordeste diante do América-RN. O jogo acontece às 16 horas na Arena Castelão.