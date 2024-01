Vojvoda fala sobre escalação de Kauan e Kervin diante do Barbalha: "Partidas para testar"

A goleada de 5 a 0 do Fortaleza diante do Barbalha neste domingo, 28, se iniciou com uma escalação do Leão do Pici fora de nomes habituais. No embate, Vojvoda deu chance para jogadores da base como Kauan e Kervin, que se destacaram na Copinha, e em coletiva pós-jogo o treinador acentuou que usou a partida para testá-los em um ambiente de time profissional.



"São partidas para testar. Há gente jovem que vem treinando (com o time) desde o ano passado. Kauan e Kervin treinaram três ou quatro vezes com eles, mas fiz uma boa combinação e esse começo de ano nos permite observar, como tarefa do treinador, os jovens e os jogadores que estão chegando. Queremos que eles integrem bem rapidamente ao grupo. Eles tem oportunidade e tem mostrado rendimento", falou o técnico.

O argentino ressaltou na oportunidade a importância de dar espaço no time profissional aos jogadores da base para que eles entendam o peso de um jogo que requer maiores responsabilidades.