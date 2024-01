Pikachu chega aos 45 gols pelo Fortaleza após hat-trick diante do Barbalha

Ao todo, o atleta participou diretamente de 71 gols do time do Pici desde que desembarcou em solo cearense, em 2021

Um dos grandes destaques do elenco do Fortaleza, o ponta-direito Yago Pikachu foi, mais uma vez, influente para um resultado positivo da equipe tricolor neste domingo, 28. Diante do Barbalha, pelo Campeonato Cearense, o camisa 22 marcou um hat-trick na goleada por 5 a 0 do Leão do Pici.

Com mais três gols assinalados, o jogador chegou aos 45 tentos com a camisa tricolor em 170 jogos disputados. Ademais, ele ainda acumula 26 assistências pelo clube. Ao todo, o atleta participou diretamente de 71 gols do time do Pici desde que desembarcou em solo cearense, em 2021.