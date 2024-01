Yago Pikachu destaca que goleada agrega confiança ao Fortaleza e comenta calendário do time

Jogador analisou triunfo com goleada do Leão e comentou série de jogos que equipe terá nas próximas semanas

Convincente: assim foi como Yago Pikachu classificou a vitória com goleada do Fortaleza em 5 a 0 diante do Barbalha na tarde deste domingo, 28, na Arena Romeirão, em Juazeiro do Norte. Após a partida, o atleta tricolor avaliou a apresentação do grupo comandado por Vojvoda e também comentou a preparação que a equipe vem tendo para a série de próximos jogos que o time irá disputar.



Sobre o jogo, Pikachu acentuou que o time conseguiu ter maior aproveitamento para marcar tentos na segunda etapa, mas elogiou o desempenho geral. "É uma vitória convincente. Desde o começo do jogo a nossa equipe quis pro isso, ter a posse de bola e as melhores chances de gol e conseguimos converter, principalmente no primeiro tempo. Acredito que a equipe adversária cansou e a gente soube aproveitar melhor no segundo tempo as oportunidades que criamos do que no primeiro", destacou.

Ele, que foi autor de três dos cinco gols do jogo, também falou sobre a agenda do Leão para as próximas semanas, frisando que, apesar do alto placar, o grupo ainda está em pré-temporada.