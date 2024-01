Fortaleza anuncia Bruno Cals e Elias Leite como os novos membros do Conselho de Administração da SAF

O conselho de administração da SAF do Fortaleza possui dois novos integrantes. Bruno Cals, vice-presidente financeiro na Ezze Seguros S/A, e Elias Leite, atual diretor comercial de produtos e marketing da Seguros Unimed, agora compõem o quadro do Tricolor. O anuncio foi feito na manhã desta sexta-feira, 26.

“Sou tricolor desde criança, estou muito feliz em poder contribuir com o nosso Fortaleza. Acho que a criação da SAF foi um passo muito importante para o futuro do clube, da continuidade de uma gestão competente e profissional com o incremento de governança corporativa”, relatou Bruno Cals ao site oficial do Fortaleza.



Elias Bezerra Leite, por sua vez, também é natural de Fortaleza, tem 48 anos e tem formação em dois MBAs pela FGV de Gestão Empresarial e Gestão Financeira, Controladoria e Auditoria, o novo membro também já foi Presidente da Unimed Fortaleza.



“Eu estou muito feliz em ter recebido esse convite de fazer parte do Conselho de Administração da SAF porque o Fortaleza sempre foi meu time de coração desde quando comecei a acompanhar futebol. Eu já fui conselheiro de algumas empresas e sei bem a real função de um conselheiro de administração”, afirmou o novo conselheiro.



Segundo o jornalista Sérgio Ponte, em relato no programa Trem Bala, do Youtube do O POVO, Elias tem indicação de Geraldo Luciano, que renunciou ao cargo em dezembro de 2023 e é o atual favorito dentre os membros do para assumir a posição de Presidente do Conselho Administrativo da SAF do Fortaleza. Sérgio também havia informado sobre a entrada de Bruno Cals, que soma ao conselho na vaga de Maia Júnior

Geraldo Luciano renunciou à presidência do Conselho Administrativo da SAF em dezembro de 2023. À época, o dirigente alegou em nota oficial que pensava em sair desde o começo do ano e que só postergou a decisão pela criação da SAF, mas que tinha o desejo de voltar a ser "somente torcedor".