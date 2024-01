Fortaleza tem potencial para ficar entre os 5 clubes mais valorizados do Brasil, avalia especialista

Para Amir Somoggi, da Sports Value, Leão do Pici deve atrair altos investimentos com a SAF e, sem foco em dívidas, pode alcançar o mais alto patamar do futebol brasileiro

Nos últimos anos, o Fortaleza tem sido o time do Nordeste que mais tem furado a 'bolha do eixo' — composta por equipes das regiões sul e sudeste — no futebol brasileiro, com altas posições na Série A e constantes classificações para torneiros internacionais. O Leão tem, no entanto, potencial para alcançar o mais alto patamar financeiro e de mercado nos próximos anos, de acordo com avaliação do especialista em marketing e gestão esportiva e sócio da Sports Value, Amir Somoggi.

Entrevistado no programa Esportes do Povo, da rádio O POVO CBN, o profissional de mercado estipulou que, com uma alta venda de capital por meio da Sociedade Anônima do Futebol (SAF), o Tricolor do Pici, por não ter dívidas, pode receber uma injeção de altos valores de receita apenas para gastos dentro e campo e frisou que esse cenário colocaria o time dentre os mais valorizados do país.

"O Fortaleza, como SAF, vai entrar em um patamar em que ele poderia vender, por exemplo, num grande negócio, 20% do capital, e ingressar um dinheiro que o mercado de Fortaleza e do Brasil não está dando pro clube. Poder colocar R$ 100 a R$ 150 milhões em contratações e aumentar a folha salarial e, com isso, ir para o Top-5 do Brasil", explicou.