SAF Fortaleza: Elias Leite é cotado para presidência do Conselho Administrativo

Ex-presidente da Unimed Fortaleza e atual diretor comercial, de produtos e marketing da Seguros Unimed, Elias Leite é o nome cotado para assumir a presidência do Conselho Administrativo da SAF do Fortaleza. A informação foi divulgada nesta quarta-feira, 24, pelo jornalista Sérgio Ponte, no programa Trem Bala, do Youtube do O POVO.

Sob a indicação de Geraldo Luciano, que renunciou ao cargo em dezembro de 2023, o profissional é o favorito dentre os membros do Conselho de Administração para assumir a posição. Além dele, Bruno Cals também se somará ao Conselho Administrativo da SAF do clube na vaga de Maia Júnior.

Geraldo Luciano renunciou à presidência do Conselho Administrativo da SAF em dezembro de 2023. À época, o dirigente alegou em nota oficial que pensava em sair desde o começo do ano e que só postergou a decisão pela criação da SAF, mas que tinha o desejo de voltar a ser "somente torcedor".