Cardona cita prestígio como fator primordial para assinar com o Fortaleza: "Nem hesitei"

Zagueiro argentino foi apresentado nesta terça-feira, 23, no Pici e também falou sobre adaptação e desejo de fazer gols com a camisa do Tricolor

Contratação aprovada por Vojvoda, o zagueiro Tomás Cardona foi apresentado na tarde desta terça-feira, 23, no Fortaleza. Embora tímido, o defensor argentino revelou ao lado do presidente do clube, Alex Santiago, e do CEO, Marcelo Paz, detalhes da negociação com o Leão do Pici e citou o prestígio conquistado pelo clube no cenário sul-americano como primordial para assinar o contrato de três anos.

"Quando meu agente me falou a possibilidade de vir, eu nem hesitei nenhum momento. Gosto desse campeonato, conheço muito bem o Fortaleza de ver partidas contra argentinos e tenho amigos que estão aqui. É algo que me motivava muito. Ver jogos e a torcida tão importante, como apoiam todo jogo. Para todo jogador isso é muito motivador", especificou o atleta, que detalhou dentro do assunto que o Fortaleza tem atualmente uma imagem muito forte dentro do país dos hermanos.

"Na Argentina se vê muito o trabalho que o Fortaleza vem fazendo esses anos. É considerado um clube muito forte. Na Sul-Americana, ninguém queria jogar contra o Fortaleza, pois sabia que seria um jogo difícil e por muito chegou na final e perto de se consagrar campeão. É um clube que ganhou muito respeito nos últimos tempos e na Argentina se há uma admiração por este clube", frisou.