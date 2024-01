Valendo mais de R$ 600 milhões, Fortaleza é o terceiro clube que mais cresceu no Brasil

Comissão técnica e jogadores conversam no gramado em treino do Fortaleza no Centro de Excelência Alcides Santos, no Pici Crédito: Mateus Lotif/Fortaleza EC

O Fortaleza é o terceiro clube que mais cresceu e se valorizou no Brasil nos últimos três anos. O levantamento foi feito pelo site de negócios Pipeline em avaliação ao estudo divulgado pela consultoria especializada no mercado esportivo, Sports Value. De acordo com os dados publicados, o Leão do Pici atualmente é o 12° clube mais valioso do país, sendo avaliado em R$ 636 milhões. O valor é 150% maior que em 2020, quando o time valia, conforme estudo da própria Sports Value, R$ 254 milhões. De lá para cá, a cada ano, o Tricolor do Pici conseguiu conquistar uma grande porcentagem de valorização, ainda que vivendo um cenário pós-pandemia da Covid-19. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Em 2021, o clube foi colocado como 18° mais valioso do cenário nacional, sendo avaliado em R$ 351 milhões. O maior porcentagem de crescimento ocorreu entre 2021 e 2022, quando o time passou a ter o valuation cotado em R$ 545 milhões.