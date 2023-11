Marcelo Paz garante permanência de Vojvoda para 2024 e visa renovação: "Sinalizei a ele"

Além de garantir a sequência do trabalho, o presidente do Leão do Pici assumiu que já pensa em estender o contrato do técnico argentino com o clube

“Para mim, a chance é dez (de ficar), porque ele tem contrato até o final de 2024. Então trabalho somente com essa possibilidade. Inclusive, na minha cabeça, eu já queria renovar por mais tempo. Eu já sinalizei a ele de forma bem sutil de que a gente pode estender esse vínculo dele com o Fortaleza por mais tempo, não só até o fim de 24.”

Com o fim da atual temporada se aproximando, o Fortaleza começa a colocar os olhos no próximo ano. Em entrevista cedida a TNT Sports após o empate por 1 a 1 com o Athletico-PR na noite desta quarta-feira, 8, o presidente Marcelo Paz garantiu a permanência de Vojvoda para 2024. Ele ainda revelou que já pensa, até, em ampliar o vínculo do treinador.

O comandante argentino, em novembro do último ano, acertou a renovação de contrato com o Leão do Pici até dezembro de 2024 mesmo em meio ao interesse de diversos clubes do futebol brasileiro. O desejo da agremiação cearense, agora, é aumentar a duração do vínculo.

Marcelo Paz citou o ambiente interno do clube como trunfo para Vojvoda permanecer no clube para além de 2024. O mandatário tricolor ressaltou, também, a ambição do Fortaleza em continuar crescendo no cenário.

“Nós gostamos muito do trabalho dele e acho que ele também gosta de trabalhar no Fortaleza, porque tudo que a gente combina, a gente cumpre com ele em todos os aspectos. Na formação de elenco, de mudança de elenco, de logística, de nos momentos difíceis a gente estar junto e se ajudar. Então eu acho que esse ambiente interno do clube faz com que ele se sinta muito à vontade. Ele sabe também que a gente tem ambição. Que a gente quer continuar crescendo e evoluindo.

Desde 2021 no comando técnico da equipe, Vojvoda foi responsável por grandes feitos. Marcelo Paz reconheceu e exaltou as conquistas do treinador com a camisa tricolor ao listar as principais.

“Acho que quase todos os principais feitos do Fortaleza passaram por ele, os maiores. O pentacampeonato estadual passou por ele, a melhor campanha em uma Série A passou por ele, a melhor campanha em uma Copa do Brasil também, primeira ida à Libertadores também e a melhor na Sul-Americana também. A gente vem evoluindo nesses anos e ele sabe que a gente quer continuar crescendo. Ele tem essa ambição, nós temos também, então tem tudo para nós seguirmos juntos por mais anos.”