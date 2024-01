Santos: "Gostaria de marcar meu nome na história do Fortaleza com títulos"

O goleiro Santos foi apresentado oficialmente como jogador do Fortaleza nesta terça-feira, 16, no Pici. Multicampeão em sua trajetória por Athletico-PR, Flamengo e Seleção Brasileira, o arqueiro de 33 anos ressaltou a vontade de conquistar títulos pelo Tricolor e marcar seu nome na história do clube.

"Sou privilegiado. Por onde passei tive o privilégio de conquistar coisas importantes. No mundo de futebol, isso que marca. Gostaria muito de marcar meu nome na história do Fortaleza com títulos. Faz muita diferença. Posso perceber isso por tudo que conquistar", comentou o jogador.

O Fortaleza será o 3º clube da carreira de Santos. No Athletico-PR (2010-2022), o goleiro foi tetracampeão do Campeonato Paranaense e conquistou duas vezes a Sul-Americana e uma vez a Copa do Brasil. No Flamengo (2022-2023), o atleta ergue as taças da Libertadores e da Copa do Brasil.