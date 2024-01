Boeck foi quem iniciou negociação para contratação de Santos, revela Paz

Santos, novo goleiro do Fortaleza, com Marcelo Boeck no Pici Crédito: Mateus Lotif/Fortaleza EC

Na sequência, Paz ainda exaltou a carreira do novo camisa 23 do Leão do Pici e destacou o "desejo" do jogador em conquistar grandes objetivos pela equipe tricolor. "Estamos trazendo um grande profissional, dispensa apresentações. Não preciso falar o currículo dele. Porém, o mais importante é que eu vejo nele o desejo de um iniciante, de quem vem para cá para viver coisas grandes", completou o CEO.