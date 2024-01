Zagueiro do Fortaleza, Tomás Cardona foi destaque do Defensa y Justicia em 2023

Cardona teve média de 6,3 bolas longas por jogo e 6,3 cortes por partida. Em outros dois quesitos, o defensor de 28 anos aparece no TOP-3 do Defensa y Justicia, sendo “passes certos por jogo” e “interceptações por jogo”.

Contratação do Fortaleza para fortalecer o sistema defensivo em 2024, o zagueiro Tomás Cardona esteve entre os principais destaques do Defensa y Justicia em 2023. O atleta liderou dois quesitos, sendo “bolas longas por jogo” e “cortes por jogo”, de acordo com o SofaScore, site especializado em estatísticas.

No Fortaleza, Cardona disputará posição com Titi. Em 2023, o defensor do Tricolor do Pici de 35 anos atuou em 65 partidas, tendo 5.716 minutos em campo, de acordo com o site oGol.

Na última temporada, Tomi atuou em 47 partidas pelo Defensa y Justicia, com 4.099 minutos disputados, tendo marcado três gols e concedido uma assistência.

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/k2TTo3vciJI?si=I1umDofs1U-9OmN2" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe>