Reforço do Fortaleza, Tomás Cardona atuou com Brítez e Pochettino no Defensa y Justicia

No Tricolor do Pici, o zagueiro de 28 anos terá a companhia de outros cinco argentinos, sendo os defensores Brítez e Escobar, o meio-campista Pochettino e os atacantes Machuca e Lucero

Reforço do Fortaleza para o sistema defensivo, o zagueiro Tomás Cardona atuou com os compatriotas Emanuel Brítez e Tomás Pochettino no Defensa y Justicia. Tomi, como é conhecido, atuou com o defensor do Tricolor do Pici em 2021. Na época, os atletas eram treinados por Sebastián Beccacece.

Entre 2016 e 2017, Cardona atuou no Defensa y Justicia ao lado de Pochettino. O treinador a época era Ariel Holan.

Revelado pelo San Lorenzo, Tomi ainda tem passagens por Godoy Cruz-ARG e Las Palmas-ESP. O Fortaleza será a 2ª experiência internacional do defensor.