Do Fortaleza para o Bahia: Caio Alexandre se torna maior compra do futebol nordestino

Volante Caio Alexandre em treino do Fortaleza no Centro de Excelência Alcides Santos, no Pici Crédito: Bruno Oliveira/Fortaleza EC

Para ter Caio Alexandre, o Bahia venceu o Corinthians no mercado da bola, já que o clube paulista também tentava a contratação do volante. Ligação de Rogério Ceni, treinador do Esquadrão, e o projeto do clube baiano — com perspectiva de seleção brasileira — foram alguns dos principais pontos que atraíram o jogador. As seis maiores compras do futebol do Nordeste:

Caio Alexandre (Fortaleza - Bahia): R$ 24,3 milhões



Jean Lucas (Santos - Bahia): R$ 24, 2 milhões



Moisés (Cruz Azul-MEX - Fortaleza): R$ 18,4 milhões



Jhoanner Chávez (Del Valle-EQU - Bahia): R$ 18 milhões



Cauly (Ludogorets-BUL - Bahia): R$ 13,8 milhões



Gilberto (Benfica-POR - Bahia): R$ 13,5 milhões

