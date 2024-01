Galhardo antecipa retorno das férias e inicia pré-temporada na sede do Fortaleza

Volta do atleta acontece dois dias antes da data marcada para a reapresentação geral do elenco tricolor, que segue agendada para quarta-feira, 10

O atacante Thiago Galhardo, do Fortaleza, decidiu antecipar o retorno das férias e iniciou as atividades visando a temporada de 2024 nesta segunda-feira, 8, no Centro de Excelência Alcides Santos, no Pici. O retorno do atleta acontece dois dias antes da data marcada para a reapresentação geral do elenco tricolor, que segue agendada para quarta-feira, 10.

Conforme apurou o Esportes O POVO, o camisa 91 realizou atividades na academia e no campo da sede leonina. Mais cedo, o jogador ainda realizou, em sua residência, uma sessão de massoterapia com uma profissional da área.