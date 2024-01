Executivo salienta que Fortaleza deseja formar melhor elenco dos últimos anos para 2024

Apresentado nesta segunda-feira, 8, no Pici, Bruno Costa destacou postura atual do mercado de bola em coletiva: "Sarrafo está aumentando"

"O elenco de 2022 foi melhor que o de 2021, o de 2023 — na nossa concepção — melhor que o de 2022, e a gente tá fazendo o máximo possível para entregar o melhor elenco em 2024 do que foi em 2023. O sarrafo está aumentando cada vez mais, a gente tem e sabe internamente das carências e posições que a gente vem atacando dentro do mercado", falou Bruno.

No Pici, o profissional salientou a postura atual do mercado da bola, acentuando ainda as percepções dentro do clube quanto às carências de posições.

Ano após ano, o futebol brasileiro tem se mostrado competitivo em campo e no mercado da bola — especialmente após a criação das SAFs. Para se manter em alta, o Fortaleza quer formar para a temporada 2024 um elenco ainda mais evoluído que os dos anos anteriores, conforme destacou em apresentação nesta segunda-feira, 8, o novo executivo de futebol do clube, Bruno Costa .

O executivo também aproveitou a oportunidade para lembrar do retorno de Moisés como um trunfo. De volta ao Fortaleza, o jogador foi sondado na atual janela por outras equipes do Brasil.

"Poucos falam porque o Moisés já estava aqui, mas o Moisés era um jogador que três pessoas de grandes clubes do futebol brasileiro me abordaram na Copinha para falar: o Moisés não quis nem ouvir a gente, quis voltar para o Fortaleza. Foi uma grande contratação esse retorno do Moisés e tudo alinhado com o Vojvoda", disse ainda.

Tudo alinhado

Citando Vojvoda, Bruno Costa acentuou em apresentação que o clube tem estado alinhado de ponta a ponta no quesito contratações e, novamente, citou os processos do atual mercado da bola.

"A postura que ele (Vojvoda) teve ontem com o São Paulo mostra que tá todo mundo na mesma linha. Ele tá muito satisfeito com os atletas que estão chegando, que serão anunciados e com outros nomes que estamos trabalhando dentro do mercado. A gente prefere trabalhar em silêncio, quieto, conversando internamente e trazendo as melhores informações. A gente tem processos claros dentro do clube e isso é importantíssimo para mim", finalizou.