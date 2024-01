Executivo exalta reputação do Fortaleza no mercado e diz:" Não pode ser segunda opção de ninguém"

O executivo de futebol do Fortaleza, Bruno Costa, evitou dar detalhes sobre nomes e movimentações do clube no mercado da bola, mas foi enfático ao afirmar que o Tricolor do Pici “não pode ser segunda opção para ninguém”. Em entrevista coletiva, o dirigente também exaltou a reputação positiva que o Leão criou no cenário nacional e internacional do futebol.

“O Fortaleza já é conhecido como um clube sério, que paga em dia e cumpre com suas obrigações. A imagem que a gente passa é essa. Se quiser vir para o Fortaleza, vai ser dessa forma, com essa conduta. O Fortaleza hoje é uma referência não só na parte técnica, mas a nível de estrutura e visibilidade, com uma torcida apaixonada e única. Tivemos uma das maiores médias de público no Campeonato Brasileiro”, explicou.